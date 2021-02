Tomori torna con la Stella Rossa: l’inglese è indispensabile

Tomori, dopo i 90 minuti passati in panchina nel derby, tornerà titolare in Europa League: le sue caratteristiche ora sono importantissime

Fikayo Tomori si candida ad una maglia da titolare contro la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì alle 21:00. Per velocità e senso dell’anticipo, Tomori non può più essere lasciato fuori.

PIOLI DEVE AVERE CORAGGIO – Il centrale in prestito dal Chelsea ha dimostrato di meritare il posto più del Romagnoli attuale. Mettere in panchina il capitano non è certamente una mossa semplice, ma per il bene del gruppo e della stagione Pioli dovrebbe attuare una scelta forte per far capire che non esistono gerarchie predefinite. Tomori ha tutto per imporsi: affidarsi a lui sembra in questo momento la scelta migliore.