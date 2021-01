Tomori su Romagnoli: «Spero di giocare tanti anni con lui»

Tomori ha esordito al Milan affiancando Alessio Romagnoli: una coppia che potrebbe rappresentare il futuro rossonero

Tomori ha parlato in conferenza stampa del giocare al fianco di Romagnoli. Ecco le sue parole:

«E’ molto bello sapere che il Milan sia stato fondato da un inglese. Spero di poter dare il meglio per questo club per molto tempo, sarà il mister a giudicare se sarò in grado di farlo. Giocare con Romagnoli è stato molto positivo per me, spero di poterne fare tante altre insieme giocando in sintonia. Dobbiamo aiutarci nella comunicazione perché lui non parla molto inglese e io non parlo italiano ma sapremo come adeguarci».