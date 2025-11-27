Tomori e la sfida a Cristiano Ronaldo: «Quando era alla Juve pensavo solo a non farlo segnare, ma non avevo pressione per un motivo»

Tomori, difensore del Milan, ha ricordato le sfide contro Cristiano Ronaldo ai tempi della militanza del portoghese alla Juve

Fikayo Tomori, ormai divenuto una colonna portante indiscussa della retroguardia del Milan, si è aperto in una lunga e interessante intervista concessa ai microfoni del podcast FilthyFellas. Tra i tanti temi toccati, il difensore inglese ha voluto rievocare le epiche sfide vissute contro Cristiano Ronaldo, quando il portoghese vestiva la maglia della Juventus. Un confronto che, paradossalmente, non generava ansia ma una concentrazione feroce sull’anticipo.

SULLE SFIDE CONTRO CRISTIANO RONALDO – «Ronaldo giocava alla Juve all’epoca e io pensavo: ‘Oggi non posso farlo segnare’. E in qualche modo non avevo pressioni, ha segnato talmente tanti gol che se avesse segnato nessuno avrebbe fatto caso che ha segnato proprio a me. Non potevo permettergli di toccare la palla prima di me, se lui ci arrivava prima era fatta. In Italia, comunque, si difende diversamente, ci sarebbero stati pochi 1 vs 1 perché saremmo stati in due su di lui».

LE DICHIARAZIONI DI TOMORI