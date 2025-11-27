Connect with us

Tomori e la sfida a Cristiano Ronaldo: «Quando era alla Juve pensavo solo a non farlo segnare, ma non avevo pressione per un motivo»

Jashari Milan, Allegri ne esalta le doti ma predica pazienza: «Grande acquisto, ma è fermo da tre mesi. Ruolo? Lo vedo in quella zona»

Allegri protegge Nkunku: «Arrivato a fine agosto, ho fiducia in lui per il futuro. Ecco cosa mi aspetto»

Rinnovo Maignan, Allegri chiaro in conferenza: «È tra i più forti, la società lavora per il futuro. Io ci parlo ma...»

Infortunati Milan, Allegri annuncia: «Pulisic difficilmente ci sarà con la Lazio, Saelemaekers è a posto. Gimenez torna in gruppo settimana prossima»

Published

14 minuti ago

Tomori, difensore del Milan, ha ricordato le sfide contro Cristiano Ronaldo ai tempi della militanza del portoghese alla Juve

Fikayo Tomori, ormai divenuto una colonna portante indiscussa della retroguardia del Milan, si è aperto in una lunga e interessante intervista concessa ai microfoni del podcast FilthyFellas. Tra i tanti temi toccati, il difensore inglese ha voluto rievocare le epiche sfide vissute contro Cristiano Ronaldo, quando il portoghese vestiva la maglia della Juventus. Un confronto che, paradossalmente, non generava ansia ma una concentrazione feroce sull’anticipo.

SULLE SFIDE CONTRO CRISTIANO RONALDO«Ronaldo giocava alla Juve all’epoca e io pensavo: ‘Oggi non posso farlo segnare’. E in qualche modo non avevo pressioni, ha segnato talmente tanti gol che se avesse segnato nessuno avrebbe fatto caso che ha segnato proprio a me. Non potevo permettergli di toccare la palla prima di me, se lui ci arrivava prima era fatta. In Italia, comunque, si difende diversamente, ci sarebbero stati pochi 1 vs 1 perché saremmo stati in due su di lui».

