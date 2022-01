ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tomori: «Quest’anno il Milan vincerà qualcosa». Le dichiarazioni del difensore rossonero

Tomori ha parlato a Milan Tv.

OBIETTIVO DI SQUADRA – «Lo pensiamo da inizio stagione, sia il mister che tutti noi, quest’anno vogliamo vincere, ci siamo andati vicino la scorsa stagione, siamo andati in Champions, siamo andati avanti in Coppa Italia, siamo stati in testa per gran parte della stagione, quest’anno siamo lì avanti vicini al primo posto, ci sono ancora molte partite da giocare e la squadra più compatta, più matura, più esperta ed è per questo che puntiamo in alto. Il mister ha grandi aspettative e per questo abbiamo buone chance di vincere qualcosa»

