Tomori ha detto no al PSG! Cosa è successo a giugno: il retroscena di mercato riguardante il difensore del Milan

Con il passare dei mesi Fikayo Tomori si è preso il Milan, divenendone un elemento sempre più imprescindibile. Non solo, lo stesso difensore non ha alcuna intenzione di lasciare il Diavolo come confermato da un recente retroscena di mercato.

Come riportato da Calciomercato.com, tra maggio e giugno il PSG aveva manifestato interesse per il centrale del Milan, che tuttavia ha deciso di non approfondire i discorsi. Tomori è rimasto al Milan e i parigini hanno virato con decisione su Lucas Hernandez.