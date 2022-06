Tomori: «Pioli mi dà sempre questo consiglio quando difendo». Le parole del difensore del Milan

Fikayo Tomori ha parlato al Guardian dal ritiro della sua Nazionale.

DIFENDERE IN ITALIA – «Ho visto Baresi dopo l’ultima partita, ed è stato bello. Si vedono diverse leggende in giro. Il loro modo di difendere in Italia non direi che è personale, ma è: ‘Devo assicurarmi che quello che sto facendo sia corretto e che nessuno mi superi’. Hanno questo orgoglio. Ci sono piccole cose che Pioli mi dice: ‘Assicurati di bloccare una corsa o di non permettere che questo accada o che ci sia un contatto nell’area di rigore’. Guardando Bonucci e Chiellini… loro sono molto pratici, si capiscono le cose. Gli arbitri fischiano molto di più, quindi non si può entrare o, se lo si fa, si deve affrontare correttamente. Bisogna stare in piedi e nelle posizioni giuste per poter riconquistare la palla e non fare falli»