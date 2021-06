Tomori: «Ora dovremo lottare per lo scudetto. Su di me aspettative alte»

Tomori, dopo il riscatto la carica scudetto: è tempo di provarci e di andare a prendersi quanto perso quest’anno contro i nerazzurri

Tomori, dopo il riscatto la carica scudetto: è tempo di provarci e di andare a prendersi quanto perso quest’anno contro i nerazzurri

SULLO SCUDETTO- La rosea di questa mattina riporta le parole del giocatore, appena dopo la firma del contratto con il Milan, nella diretta organizzata nel canale ufficiale twitch del club: «In questa società ho apprezzato ogni minuto. Tornare in Champions era il nostro obbiettivo, ora vogliamo dare continuità. Siamo il Milan, dobbiamo lottare per vincere trofei. In campionato vogliamo riuscire a colmare il gap e cercare di vincere lo scudetto. Sapevo che le aspettative erano alte da quando ho parlato con Maldini e Massara. Tutti mi hanno aiutato, da quando sono arrivato qui ho capito che avrei avuto la possibilità di fare il titolare solo se avessi dato tutto».

PIOLI- «Pioli mi ha detto subito cosa fare e dove mi avrebbe voluto in campo. Mi sento molto migliorato come giocatore».

TIFOSI- «La loro passione è incredibile, li aspetto a San Siro».