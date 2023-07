Tomori ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole in vista della prossima stagione rossonera e non solo

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Tomori ha detto la sua in vista della prossima stagione del Milan e non solo. Le sue parole sui nuovi arrivati Pulisic e Loftus Cheek:

«Se avessi un pound lo punterei su Loftus-Check, è mio amico, sono il suo traduttore, ho parlato con lui prima della firma e sono sicuro della sua qualità. Pulisic è forte, veloce e farà gol. È diverso dai giocatori che abbiamo in questo momento. Sono contento per loro e per noi»

