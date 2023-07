Tomori a Sky: «Senza Maldini manca un pezzo, nessuno può sostituirlo. Ora mi sento un leader, vogliamo vincere quest’anno»

Tomori ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole in vista della prossima stagione rossonera e su Maldini

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Tomori ha detto la sua in vista della prossima stagione del Milan e su Maldini:

«Siamo contenti. La mia posizione è quella di essere un leader, che dà tutto fino alla morte in campo e fuori. Sono quasi un veterano. Sento la responsabilità, come tutti, perché vogliamo vincere. L’anno scorso abbiamo distrutto la stagione con 3/4 partite a gennaio. Noi vogliamo vincere, è il primo obiettivo di questo gruppo. Quest’anno sarà più difficile degli anni passati. Stiamo cercando di fare cose diverse, quello che chiede il mister, vogliamo dimostrare sul campo che siamo giocatori da Milan. Vogliamo una stagione da ricordare».

MALDINI – «Quando pensi al Milan pensi a Maldini. Quando sono arrivato qui e ho visto lui tutti i giorni a Milanello, alle partite, c’era un rispetto totale perchè sono un difensore. Lui mi dava dei consigli, di essere più forte. Non c’è un’altra persona come lui. Manca un pezzo senza lui, nessuno può sostituirlo. Ma la società è cambiata, noi siamo focalizzati solamente sul campo. Non abbiamo il simbolo che è Maldini ma ci sono altre persone nel club. Dobbiamo andare avanti»