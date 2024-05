Gol Frattesi, la rete in Frosinone Inter è da ANNULLARE? La spiegazione di Marelli dopo il presunto tocco di mano

Sono in campo Frosinone Inter. Proteste per il gol realizzato da Frattesi, la spiegazione di Marelli all’episodio

Nuove polemiche arbitrali nei confronti dei colori nerazzurri, questa volta per il gol dell’ex obiettivo del mercato Milan Davide Frattesi realizzato in Frosinone-Inter. La rete del vantaggio ospite è stata revisionata al Var tra le proteste per un presunto tocco di mano del centrocampista ex Sassuolo prima di andare al tiro. A tal proposito è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro e ora opinionista, ai microfoni di Dazn.

LA SPIEGAZIONE – «Abbiamo visto che il tocco era stato con il ginocchio e non con la mano».