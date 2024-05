Djokovic, il tennista tifoso del Milan colpito da una borraccia agli Internazionali d’Italia – la RICOSTRUZIONE

Disavventura per Nole Djokovic agli Internazionali d’Italia 2024. Il tennista tifoso del Milan colpito da una borraccia

Novak Djokovic è stato colpito in testa da una borraccia mentre firmava autografi dopo la vittoria per 6-3 6-1 su Corentin Moutet al Centrale degli Internazionali d’Italia.

Il tennista tifoso del Milan si è accasciato ed è stato accompagnato in sala medica: come filtra, il serbo sta bene, ma lamenta un po’ di nausea. Secondo una prima ricostruzione, la bottiglia non sarebbe stata scagliata intenzionalmente. La borraccia infatti sarebbe scivolata via dallo zaino di un ragazzo che si era chinato per chiedere l’autografo. Djokovic non terrà la conferenza stampa originariamente prevista.