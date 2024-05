Braglia consiglia il Milan: «Dovrebbero prendere esempio, a Gasperini auguro questo futuro»

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex portiere Simone Braglia ha dato un consiglio al Milan per il futuro e elogiato Gasperini

Le parole a A TMW Radio, durante Maracanà, di Simone Braglia.

ESEMPIO – «Credo che sia un modello da emulare quello dell’Atalanta. Tutti questi meriti che si prende Gasperini non sono solo suoi, c’è un lavoro di équipe dietro importante. Juve, Milan e Inter dovrebbero prendere esempio sul come si gestisce una società, anche dal punto di vista della sostenibilità. Io lo premierei pienamente anche se non vincesse una delle due coppe»

GASPERINI – «Al top oggi. Lui sa sempre rimotivare la squadra ogni anno, anche se gli tolgono dei pezzi. Meriterebbe una grossa squadra. Gli auguro di poter allenare Juventus o Milan. Alla Juve sarebbe bello, perché sarebbe come tornare a casa. Sarebbe un bel percorso»