Diaz: «Al Milan posso fare il mio gioco, i compagni mi agevolano»

Fikajo Tomori e Brahim Diaz, presenti a Dubai per l’Expo 2020, hanno risposto ad alcune domande dei tifosi rossoneri presenti. Ecco le parole dello spagnolo sulle diferenze tra campionati e il ruolo in campo:

Ho giocato in Premier League e nella Liga, la Serie A è molto difficile. In alcune partite domina la tattica, in altre l’intensità. Mi trovo bene dietro a un attaccante e farlo nel Milan mi agevola perché centrocampisti e difensori giocano tra le linee. Ricevo molti palloni, è fantastico essere in questa squadra perché posso fare il mio gioco

