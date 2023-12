Tomori giura amore: «Mi sento milanista, qui sono valorizzato»

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha speso parole al miele nei confronti del club rossonero, che lo ha aiutato nella crescita

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Fikayo Tomori giura amore al Milan e parla della fiducia datagli dal club dal primo momento in cui è arrivato.

LE PAROLE – «Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista».

