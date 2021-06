Tomori al Milan: il saluto del Chelsea al difensore inglese

Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan. Il Chelsea ha salutato il giocatore tramite un comunicato ufficiale

Tomori ha goduto di grande successo con il Chelsea a livello giovanile, vincendo la FA Youth Cup e la UEFA Youth League, segnando in entrambe le finali, oltre ad essere nominato giocatore dell’anno della nostra Academy nel 2016.

Lo stesso anno Guus Hiddink lo ha fatto debuttare tra i senior, uscendo dalla panchina per sostituire Branislav Ivanovic negli ultimi 30 minuti dell’ultima partita della stagione, un pareggio per 1-1 con i campioni della Premier League, il Leicester City.

Il difensore ha poi trascorso del tempo in prestito in Championship con Brighton and Hove Albion, Hull City e Derby County, prima di entrare nella rosa della prima squadra maschile del Chelsea sotto l’allora capo allenatore Frank Lampard nella stagione 2019/20.

Il difensore ha lasciato il segno in diverse competizioni in quella stagione. Ha segnato uno straordinario primo gol al Chelsea sparando nell’angolo superiore dalla lunga distanza in una vittoria 5-2 in trasferta al Wolverhampton Wanderers, un colpo che è stato votato dai tifosi come il nostro 2019/20 Goal of the Season, e tra quattro partenze in Champions League ha fornito l’assist per Tammy Abraham per aprire le marcature in una vittoria 2-1 in trasferta a Lille. In FA Cup, il suo gol di testa contro l’Hull ha assicurato la vittoria al Chelsea e ci ha aiutato a raggiungere la finale.

Le prestazioni di Tomori gli hanno fatto guadagnare la sua prima convocazione senior in Inghilterra nell’ottobre 2019, seguita dal suo debutto dei Tre Leoni in una qualificazione a Euro 2020 contro il Kosovo un mese dopo. Tuttavia, questo rimane il suo unico tappo internazionale finora.

Con l’aggiunta della concorrenza per i posti da terzino centrale nel 2020/21, Tomori ha fatto quattro apparizioni nella prima metà della campagna. Due di queste sono state partenze, entrambe in Carabao Cup. La sua unica partita in Premier League è arrivata come sostituto a metà tempo nella sconfitta per 2-0 contro il Liverpool a settembre, prima di trasferirsi al Milan in prestito a gennaio.

Il Chelsea è grato a Fikayo per il suo contributo al club, dal livello giovanile alla squadra maschile di prima squadra, e gli augura il meglio per la sua carriera futura.

Fonte: chelseafc.com