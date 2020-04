Toldo: «Al Milan non volevo fare il secondo di Sebastiano Rossi»

Francesco Toldo è cresciuto nelle giovanili del Milan. Poi non aveva accettato il ruolo di secondo del grande Sebastiano Rossi

Francesco Toldo è cresciuto nelle giovanili del Milan. Poi, come dichiarato dallo stesso ex portiere, non aveva accettato il ruolo di secondo del grande Sebastiano Rossi: «Al Milan ho fatto le giovanili, poi sono andato a fare esperienza nelle serie minori. Sono andato a Firenze, inizialmente in prestito dal Milan. In rossonero c’era Sebastiano Rossi e io non avevo affatto voglia di stare in panchina. A Firenze dunque mi sono trovato da Dio, e ho preferito rimanere in viola» ha dichiarato Toldo a Sky Sport.