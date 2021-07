Tokyo, l’oro Vito Dell’Aquila come Ibrahimovic: i movimenti sono gli stessi e la base è chiaramente quella dell’arte marziale in comune

Tokyo, l’oro Vito Dell’Aquila come Ibrahimovic: i movimenti sono gli stessi e la base è chiaramente quella dell’arte marziale in comune. Gazzetta dello sport di questa mattina mette in relazione il campione olimpico di Taekwondo Vito Dell’Aquila ed Ibrahimovic per una particolarità tecnica basata sulle arti marziali, delle quali il centravanti rossonero è un grande appassionato.

LO STESSO CALCIO- Il quotidiano mostra due immagini, quella del campione olimpico e quella di Ibra nella stessa posizione, con la differenza che lo svedese usa la stessa tecnica per controllare il pallone: ” È lo stesso movimento in acrobazia utilizzato nel calcio per controllare il pallone da Ibrahimovic, appassionato e cintura nera “ad honorem”.