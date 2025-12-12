Tiribocchi non ha dubbi: «Allegri è il fuoriclasse del Milan. La squadra c’è, a gennaio serve solo questo innesto»

Tiribocchi, ex attaccante e noto opinionista, ha elogiato Massimiliano Allegri come il vero artefice della rinascita del Milan

Nel corso del podcast “Tutti in the box”, l’ex attaccante Simone Tiribocchi ha analizzato la stagione del Milan, elogiando in particolare l’impatto di Massimiliano Allegri sulla corsa Scudetto.

Tiribocchi ha innanzitutto ribadito la portata dell’arrivo del tecnico: «Quando scegli Allegri è perché punti allo scudetto, vuoi tornare sicuramente tra le grandi». Secondo l’ex attaccante, la rosa quest’anno è all’altezza, a differenza della stagione precedente: «La rosa c’è sempre stata, l’anno scorso non era all’altezza nella totalità. Quest’anno secondo me si».

Tiribocchi e il genio tattico di Allegri

Commentando la prova di carattere e il cambio di marcia visti contro il Torino, Tiribocchi ha sottolineato l’abilità tattica del tecnico:

Lettura delle Partite: Sebbene il Milan quest’anno abbia sbagliato molti primi tempi (come nel derby o con Roma e Napoli), nel secondo tempo fa «sempre il salto di qualità, perché ha un allenatore che come legge le partite lui pochi altri. E riesce a sistemarla» .

Sebbene il Milan quest’anno abbia sbagliato molti primi tempi (come nel derby o con Roma e Napoli), nel secondo tempo fa . Mentalità: Il Milan, anche se non sempre offre il «bel gioco», sa come ottenere il risultato, scegliendo di chiudersi e ripartire o attaccare su un solo lato.

Tiribocchi è convinto che il Milan sarà in lotta fino alla fine, definendo Allegri il vero valore aggiunto: «E secondo me il Milan arriverà fino alla fine perché in panchina ha il fuoriclasse».

Nonostante la presenza di giocatori di alto livello come Pulisic, Leao, Rabiot e l’attesa per il ritorno al gol di Gimenez («giocatore forte dentro l’area di rigore»), Tiribocchi individua un unico, cruciale, bisogno per la squadra rossonera: «Quello che serve per arrivare in alto, a differenza delle altre, è un difensore centrale in più».