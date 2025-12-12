Mercato Milan, priorità difensore per Tare: due i nomi sulla lista del DS. C’è lui in pole per un motivo

Mercato Milan, Igli Tare ha una priorità in vista di gennaio legata all’arrivo di un difensore centrale: Gila il sogno, Disasi la pista più credibile

L’entusiasmo è alle stelle a Milanello dopo il successo per 3-2 in rimonta contro il Torino di Marco Baroni, una vittoria che ha riportato il Milan in vetta alla classifica della Serie A con 31 punti, a pari merito con il Napoli di Antonio Conte. In vista della sessione invernale del calciomercato, la dirigenza rossonera ha un obiettivo chiaro: puntellare la rosa per competere fino alla fine per lo Scudetto.

Mentre il nome di Joshua Zirkzee (attaccante del Manchester United) circola con insistenza per il reparto avanzato – con la concorrenza della Roma di Gian Piero Gasperini – la priorità assoluta di Igli Tare è rinforzare il reparto difensivo.

Il direttore sportivo si è già messo in moto per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo giusto. Il sogno di Tare è un giocatore che lui stesso aveva scoperto e portato in Italia nel 2022: Mario Gila.

Situazione Contrattuale: Il 25enne difensore spagnolo è legato alla Lazio da un contratto valido fino al 2027 ma, secondo le indiscrezioni (come riportato da Calciomercato.it ), difficilmente rinnoverà l’accordo.

Un suo addio è più probabile a giugno. Tare non lo perde di vista ed è pronto a fiondarsi sul giocatore qualora dovesse aprirsi uno spiraglio, approfittando anche della delicata situazione finanziaria del club di Claudio Lotito.

Mercato Milan, Disasi la pista più credibile per gennaio

L’alternativa per un innesto immediato e a costo più contenuto a gennaio è Axel Disasi.

Profilo: Il 27enne centrale francese è attualmente ai margini della rosa del Chelsea e non sta trovando lo spazio desiderato.

Formula: Il club londinese, che ha acquistato il difensore dal Monaco per 45 milioni, potrebbe prendere in considerazione l'idea di liberarsi del calciatore in prestito, una soluzione che il Milan valuta con attenzione per non gravare sul budget.

Di certo, prima degli altri reparti, Tare vuole rinforzare il roster dei centrali per dare ad Allegri più opzioni in una stagione intensa. Solo in un secondo momento si penserà ad eventuali occasioni per l’attacco.