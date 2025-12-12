Mercato Milan, per la difesa sale Disasi: operazione low cost, un aspetto può favorire l’operazione a gennaio. I dettagli

Mercato Milan, come rinforzo per la difesa sale la candidatura di Disasi del Chelsea: il centrale può arrivare in prestito

Massimiliano Allegri ha finalmente trovato la sua linea difensiva titolare, con l’asse composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic che è diventato ormai intoccabile e garantisce la solidità necessaria per il primato in classifica. Tuttavia, il tecnico livornese sa che la profondità della rosa è fondamentale per affrontare la seconda metà di stagione, in particolare per avere un’alternativa affidabile ai tre titolari.

Per questo motivo, il calciomercato di gennaio potrebbe offrire al Diavolo il difensore centrale di cui ha bisogno. Come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è tornato prepotentemente in voga un nome già noto alla dirigenza rossonera: quello di Axel Disasi del Chelsea.

Mercato Milan, Disasi: il rinforzo possibile e la volontà del giocatore

Il quotidiano titola chiaramente: «È Disasi il possibile rinforzo».

Il difensore centrale francese, classe 1997 e quindi 27enne, era stato valutato dal Milan già nel gennaio scorso, ma l’affare non si era concretizzato. Ora, le condizioni sembrano mutate. Il giocatore, che al Chelsea non sta trovando la continuità desiderata, «prenderebbe in considerazione uno spostamento» pur di avere più spazio.

L’arrivo di Disasi garantirebbe ad Allegri un’alternativa di grande livello al trio difensivo, offrendo muscoli, esperienza internazionale e freschezza in un reparto che sarà messo a dura prova. Il Milan deve agire rapidamente se vuole concretizzare l’affare, superando la concorrenza e trovando una formula (probabilmente il prestito con diritto/obbligo) accettabile per il Chelsea.

La priorità del Milan, secondo il Corriere dello Sport, non è quella di cedere alle suggestioni emotive. Nonostante la volontà di Thiago Silva di tornare (e i recenti movimenti con il suo entourage), i rossoneri «non sono convinti» e preferirebbero puntare su un’alternativa affidabile per la panchina e con un’età più contenuta rispetto al veterano brasiliano, rendendo Disasi il profilo ideale.