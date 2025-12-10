Mercato Milan, sale l’occasione Disasi in difesa: proposto da intermediari, può arrivare con questa formula

Mercato Milan, nelle ultime ore al club rossonero è stato offerto il profilo di Disasi, difensore centrale in uscita dal Chelsea

Il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare sta definendo con precisione chirurgica le priorità per la prossima finestra di mercato, con due aree principali d’intervento: un nuovo centravanti, legato inevitabilmente alla potenziale cessione di Santiago Gimenez, e un difensore centrale. Per quest’ultimo ruolo, la linea guida è chiara: si escludono investimenti onerosi a favore della ricerca di una vera opportunità di mercato, idealmente con la formula del prestito, come riporta TMW.

Mercato Milan, occasione Disasi in difesa

È in questo scenario di ricerca pragmatica che emerge con forza il profilo di Axel Disasi. Il possente centrale francese, classe ’98 e alto 191 centimetri, ha vissuto una parabola discendente da quando fu acquistato dal Chelsea nell’agosto 2023 per 45 milioni di euro. Dopo un promettente inizio da titolare, il giocatore ha progressivamente perso spazio, culminando con un prestito all’Aston Villa e, dopo il rientro a Londra, con una clamorosa esclusione dalla rosa della Prima Squadra.

Nonostante le proposte dalla Premier League, Disasi ha declinato, sperando in un ritorno al Monaco che non si è concretizzato. La sua situazione è stata commentata con durezza dal manager Enzo Maresca a settembre: «È dura per Sterling e Disasi restare fuori rosa? Mio padre ha 75 anni ed è stato pescatore per 50 anni, lavora dalle 2 alle 10 di mattina. Questo è duro: non essere un giocatore».

Tale drammatica situazione rende la partenza di Disasi a gennaio pressoché inevitabile. Il difensore, ex colonna della Ligue 1, si muoverà verosimilmente in prestito dato che il suo contratto con il Chelsea è valido fino al 2029. Diversi club stanno monitorando l’evolversi della situazione, e tra questi interessati figura anche il Milan, che vedrebbe in lui la perfetta occasione a basso costo richiesta dalla dirigenza.