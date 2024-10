Tiribocchi avvisa: «In tanti al Milan meritano di giocare, ma ci sono le gerarchie: Okafor è importante quando entra»

Tiribocchi, ex attaccante e noto opinionista, ha commentato il momento del Milan e quello di Noah Okafor: le dichiarazioni

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, Simone Tiribocchi, ex attaccante dell’Atalanta tra le altre e noto opinionista, ha rilasciato queste dichiarazioni su Okafor:

Nelle ultime gare ad avere un grande impatto lo ha avuto Noah Okafor. Lo svizzero merita di giocare dal primo minuto?

«Meritano in tanti di giocare ma mi sembra che nel Milan ci siano gerarchie stabilite negli anni. C’è alternanza nel centravanti, poi Pulisic sta dimostrando veramente con prestazioni di meritare. Okafor è un pò chiuso da questa situazione ma quando entra fa gol, si impegna, è un giocatore importante. Per me è più una seconda punta quindi è un pò sacrificato dallo stesso sistema di gioco ma la sua importanza non si discute, può fare la differenza quando entra».