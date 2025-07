Floro Flores, che attacco a Sottil: «Suo approdo al Milan la scelta peggiore che potesse fare! Vi spiego». Le ultimissime notizie

Antonio Floro Flores, ex attaccante con un passato illustre tra le fila di club come Genoa e Udinese, ha espresso la sua opinione decisa su Riccardo Sottil della Fiorentina, intervenendo ai microfoni di Radio FirenzeViola. Le sue parole, dirette e senza mezzi termini, sottolineano l’importanza per il giovane calciatore di trovare continuità in campo.

“La scelta peggiore che potesse fare è stata quella di andare al Milan,” ha affermato Floro Flores. Questa dichiarazione forte evidenzia la sua convinzione che il trasferimento in una grande squadra, dove lo spazio è limitato, abbia nuociuto alla crescita di Sottil. “Andare lì per cercare di giocare non ha avuto senso,” ha aggiunto, criticando la logica dietro una mossa che, a suo avviso, non ha privilegiato lo sviluppo del talento del giocatore.

Secondo l’ex attaccante, la priorità assoluta per Sottil adesso è giocare. “Ha qualità ma ha bisogno di spazio e deve capire lui stesso che calciatore è.” Floro Flores ha sottolineato come la mancanza di minuti effettivi impedisca al giocatore di esprimere appieno il suo potenziale e di definire la propria identità calcistica.

Per rafforzare il suo concetto, Floro Flores ha portato un esempio personale significativo: “Io ho avuto l’opportunità di andare alla Juventus ma ho scelto il Genoa, doveva fare anche lui un passo simile.” Questa analogia serve a rimarcare l’importanza di privilegiare il progetto tecnico e la possibilità di giocare con regolarità rispetto al prestigio di un grande club. La sua conclusione è perentoria: “Deve fare un passo indietro,” intendendo che Sottil dovrebbe considerare un contesto dove possa essere protagonista indiscusso per rilanciare la sua carriera e mostrare il suo vero valore.