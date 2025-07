Leao Milan, Ricci lo esalta: «Nemmeno lui sa quanto è forte, questa cosa mi ha sorpreso di lui». Le ultimissime sui rossoneri

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha espresso parole di grande stima e apprezzamento per il suo compagno di squadra, Rafael Leão. Le dichiarazioni di Ricci sottolineano l’importanza del talento portoghese per le dinamiche e le ambizioni del club rossonero.

“È molto meglio averlo come compagno”, ha affermato Ricci, evidenziando il sollievo e il vantaggio di avere un giocatore del calibro di Leão al proprio fianco, piuttosto che doverselo trovare di fronte come avversario. Il centrocampista ha proseguito, riconoscendo apertamente le qualità indiscusse di Leão: “Sappiamo le qualità di Rafa, un giocatore che per noi può fare la differenza”. Questa frase racchiude la consapevolezza all’interno dello spogliatoio milanista del potenziale che il numero dieci rossonero può esprimere.

Una delle osservazioni più interessanti di Ricci riguarda la percezione che lo stesso Leão potrebbe avere del proprio talento: “Forse neppure lui sa quanto è forte e quanto talento ha”. Questa affermazione suggerisce un potenziale inespresso, una riserva di capacità che, se pienamente sfruttata, potrebbe elevare ulteriormente il livello del giocatore e, di conseguenza, della squadra.

Infine, Ricci ha sottolineato un aspetto cruciale per il rendimento di Leão: “Se si mette a disposizione della squadra, è un valore aggiunto incredibile”. Questo passaggio mette in luce l’importanza dell’impegno collettivo e della dedizione al gruppo come elementi fondamentali per trasformare il talento individuale in un beneficio tangibile per l’intera squadra. La disponibilità di Leão a lavorare per i compagni è, secondo Ricci, la chiave per sbloccare il suo pieno potenziale e renderlo un elemento imprescindibile per il Milan.