Tifoso accoltellato, portavoce del Newcastle: «Siamo preoccupati»

Un portavoce del Newcastle ha detto la sua sull’episodio del tifoso inglese accoltellato nella notte nelle vie di Milano

Novità sulla notizia uscita stamattina relativa al tifoso del Newcastle accoltellato nella notte a Milano, prima del match contro il Milan. Un portavoce del club inglese si è espresso così, come riporta Sportface.

LE PAROLE – «Siamo profondamente preoccupati per le notizie secondo cui un tifoso è stato gravemente aggredito a Milano lunedì sera e stiamo collaborando con le autorità locali per comprendere le circostanze. I nostri pensieri sono rivolti al tifoso e alla sua famiglia e speriamo in una guarigione completa e rapida».