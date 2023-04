Tiago Pinto su Aouar: «Ce lo accostano spesso, grande giocatore»

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di SKY Sport di Houssem Aouar, obiettivo di mercato del Milan dato per molto vicino alla Roma

«Sulle pole position di Aouar non voglio fare come la Ferrari, perché va in pole position e poi non arriva alla fine. Su Smalling non abbiamo mai nascosto che volessimo rimanesse, prossima settimana avremo novità. Aouar è spesso accostato alla Roma, è un grande giocatore».