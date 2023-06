Thuram Milan, non solo il PSG: spunta una nuova pretendente che vorrebbe assicurarsi l’attaccante francese. Ultime

Non ci sono soltanto il Milan e il Paris Saint-Germain in corsa per Marcus Thuram. Nelle ultime ore infatti, come riportato da Sportitalia, anche il Lipsia sarebbe piombato con decisione sul giocatore.

I rossoneri devono capire se basteranno i 5 milioni a stagione offerti e se sarà necessario pagare una commissione alla firma. Nella lista del Diavolo rimane comunque il nome di Scamacca come alternativa.