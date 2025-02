Thuram in conferenza: «Il Milan si è evoluto, impara dalle sconfitte. Rigore? Lo avete visto anche voi»

Thuram nel post partita di Milan Inter è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del nerazzurro:

La conferenza stampa di Marcus Thuram: le sue parole al termine di Milan Inter. Così il centravanti nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti al termine del derby della 23^ giornata di Serie A pareggiato per 1 a 1.

SUL MATCH – «Il Milan si è evoluto, impara dalle sconfitte e sono bravi anche loro. Inizio guardingo? Siamo entrati non nella giusta maniera, il primo tempo non è stato da Inter, poi siamo migliorati nella ripresa. C’è delusione per non aver fatto una partita».

IL RIGORE SU DI ME? – «Sì, me lo hanno fatto rivedere. Lo avete visto anche voi…».