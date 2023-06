Thuram-Frattesi, derby di mercato Milan Inter: TUTTE le novità

Nelle ultime ore si è acceso il derby di mercato tra Milan e Inter per Frattesi e Thuram. Ecco le ultime novità

secondo quanto riportato da Sky Sport su Frattesi è in vantaggio l’Inter, la situazione è sempre la stessa con i neroazzurri hanno bisogno di cedere uno tra Onana e Brozovic. Su Thuram è in vantaggio il Milan, ma l’Inter sta cercando di capire se ci sono le condizioni per andarlo a prendere con concretezza. Si lavora con cautela perchè si sa che i rossoneri sono avanti.