Thuram: «Non guardo cosa fa Giroud. Sul mercato dico…». Le parole dell’attaccante dell’Inter dal ritiro della Francia

Intervistato da L’Equipe, Marcus Thuram, il nuovo attaccante dell’Inter, ha parlato di diverse cose: dal retroscena di mercato Milan alla concorrenza con Giroud in Nazionale.

MESSAGGI DA THEO E GIROUD PER ANDARE AL MILAN O MBAPPÉ PER IL PSG? – «No, è qualcosa di personale, onestamente».

SE GUARDO COSA FANNO GIROUD E KOLO MUANI? – «Oh no, per niente. Non la penserò mai così. So che ci sono ottimi attaccanti in Francia, mi concentro su quello che faccio io. Se gli altri attaccanti segnano, è un bene per la squadra».