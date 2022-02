Thrige Andersen a Milan Tv: «Siamo una grande squdra e si vede»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sara Thrige Andersen, difensore del Milan femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco cosa ha detto:

Sul buon inizio del 2022: «Non sono sorpresa dal nostro buon avvio quest’anno. Siamo una buona squadra con giocatrici di qualità, siamo un gruppo molto unito. Mi aspettavo facessimo bene e ci stiamo riuscendo»

Sull’obiettivo: «L’obiettivo è di scendere in campo per vincere ogni gara perché vogliamo arrivare in testa alla classifica e soprattutto qualificarci per la prossima Champions League. L’obiettivo è vincerle tutte, è quello a cui ambiamo a quando scendiamo in campo».

Sul momento della squadra: «Se guardiamo i risultati, questo è il nostro momento migliore della stagione. Stiamo vincendo e segnando tanto, siamo in forma. E’ sempre bello aiutare la squadra e fornire assist per i nostri gol. I miei cross e i miei corner non sono stati ottimi questa stagione ma adesso le cose stanno andando bene e potrei finire con l’abituarmici perché è sempre bello aiutare la squadra».

Sull’unione del gruppo: «Il modo in cui ci siamo unite dopo la sosta natalizia è stato fantastico e sono ancora più felice di far parte di questo gruppo e questo si riflette in campo nel modo in cui parliamo, in cui ci aiutiamo, le esultanze con la panchina quando segniamo, siamo un grande e unico gruppo ora».

Sul suo ruolo: «Ad essere onesta, non mi interessa da quale lato o in quale ruolo gioco, la cosa che conta per me è essere in campo e giocare e sono felice che il mister mi veda di più in un ruolo, finché gioco il mister può schierarmi dove vuole».

Sul suo adattamento al Milan: «Se ci prepariamo bene come stiamo facendo e scendiamo in campo dando il 100% potremo controllare la partita, mi aspetto che scenderemo in campo per vincere e portare a casa i tre punti. Ma in Serie A, devi davvero preparare bene la gara e dare il massimo sempre o non vinci, ma mi aspetto di vincere ancora. Ci sono voluti un po’ di mesi per adattarmi a tutto, per me era tutto nuovo. Sono felice di essere al Milan, in questa bellissima città, di giocare in Serie A. Credo di aver giocato molto fino ad ora e spero di continuare a giocare altrettante gare o anche di più e continuare così perché credo di essermi adattata bene e sono molto felice di essere qui, mi piace molto».

Se sta imparando l’italiano: «Sto imparando l’italiano, ma è così difficile. Capire è più facile perché lo ascolto ogni giorno, ma sto imparando e spero che un giorno potremo fare un’intervista in italiano, ma non oggi»