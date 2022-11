Thomas: «Ruolo in campo? Ecco quali sono le mie qualità»

Lindsey Thomas ha parlato dal ritiro della Nazionale francese. Ecco cosa ha detto l’attaccante del Milan Femminile

RUOLO IN CAMPO – «Negli ultimi tre o quattro anni, sono cambiato enormemente, a sinistra, a destra, in linea. Al Milan, attualmente, gioco in un sistema a due attaccanti. L’anno scorso eravamo in un 3-4-3, io ero da una parte con la missione di andare dentro. Ero abituato a lavorare molto di lato durante la mia giovinezza, ora mi sono concentrato un po’ di più sulla linea, lavorando tra le righe. Mi piace toccare i palloni, partecipare al gioco, anche se devo tenere a mente che sono un attaccante e che anche se tocco cinque palloni e cioè tre gol, è il mio lavoro. Come centravanti, tendo ad abbandonare, anche se il più delle volte mi viene detto di non farlo troppo per usare la mia velocità in profondità. Devo trovare una via di mezzo. Sul ritorno alla meta, non è la mia prima qualità vista la mia taglia, ma mi adatto. Ho molti progressi da fare, non gioco molto con le braccia. Tecnicamente va bene, sui supporti va bene, ma la mia qualità principale sono le mie chiamate profonde, la mia velocità e le mie rifiniture».