Thiaw sul derby: «È stata un’esperienza estrema». Le dichiarazioni del nuovo difensore rossonero in conferenza stampa

Malick Thiaw ha rilasciato qualche dichiarazione sul derby di sabato in conferenza stampa. Le parole del nuovo difensore del Milan.

SAN SIRO E DERBY: «Sicuramente ho debuttato a San Siro contro l’avversario peggiore e in una partita che ha un valore enorme. Atmosfera pazzesca, per me è stata quasi un’esperienza estrema. Non vedo l’ora di tornarci e sono contento che la prima mia apparizione sia coincisa con una vittoria».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI