Thiaw, l'ex difensore del Milan non ha rimpianti: «Ho fatto la scelta giusta a lasciare i rossoneri per la Premier League. Ho sempre desiderato...»

Thiaw, l’ex difensore del Milan ha ammesso di non avere rimpianti nell’aver scelto il Newcastle in estate: le sue dichiarazioni

Malick Thiaw è rapidamente diventato un punto fermo e imprescindibile della difesa del Newcastle, dimostrando in Inghilterra tutto il grande potenziale già intravisto durante l’esperienza rossonera. Il difensore tedesco, reduce dalla fondamentale vittoria ottenuta contro il Manchester City, ha parlato ai media non solo del suo ottimo momento di forma, ma anche della scelta di lasciare il Milan per abbracciare il progetto dei Magpies in Premier League. Le sue parole sulla decisione non lasciano spazio a dubbi sul percorso intrapreso.

Thiaw, nessun pentimento sull’addio estivo

NESSUN PENTIMENTO PER L’ADDIO AL MILAN – «Ho seguito il Newcastle per due stagioni (prima che mi ingaggiassero, ndr). Ho sempre sognato di giocare in Premier League. Penso di aver fatto la scelta giusta a unirmi al club».

Thiaw ha poi commentato le prestazioni e le motivazioni che derivano dall’affrontare i migliori attaccanti al mondo, come Erling Haaland, e su come questo stimolo lo aiuti a performare al meglio:

SULLA PRESTAZIONE CONTRO HAALAND – «Sono un giocatore molto sicuro di me, ma se giochi contro uno dei migliori giocatori, forse il miglior attaccante del momento, questo può darti un po’ di motivazione e fiducia in più. Certamente me la prendo».