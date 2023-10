Thiago Silva su PSG Milan: «Ho il cuore a metà. Spero in questa cosa». Le parole dell’ex difensore rossonero

L’ex difensore di Milan e PSG a parlato proprio della sfida di Champions League tra le due compagini. Ecco le sue parole a SkySport.

PAROLE – «In tutte le squadre in cui ho giocato mi sono sentito bene, sia al Milan che al PSG, ho il cuore tagliato a metà. Spero che la partita sia bella e che il pubblico si diverta, sarà una partita incredibile: io le ho giocate queste gare ed era bello, ho aspettato 8 anni per affrontare il Milan col PSG ma non ho potuto farlo, però l’ho affrontato lo scorso anno col Chelsea. E’ difficile trovare le parole, Chelsea, PSG e Milan saranno per sempre nel mio cuore».