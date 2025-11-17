Thiago Silva Milan, le valutazioni del club rossonero sul ritorno del brasiliano! I dettagli. Segui le ultimissime

Il prossimo mercato invernale sarà cruciale per il Milan. Sebbene l’attenzione mediatica sia concentrata sulla ricerca di un nuovo attaccante di peso per supportare il reparto offensivo, è la difesa a richiedere un innesto immediato. La necessità numerica di un nuovo centrale è palese, e a Casa Milan starebbe prendendo corpo un’ipotesi che accende la fantasia dei tifosi: il clamoroso ritorno di Thiago Silva.

A lanciare l’indiscrezione è Repubblica (fonte), che spiega come le valutazioni da parte della dirigenza siano in corso già da qualche settimana.

La Necessità Difensiva per Mister Allegri

Il reparto arretrato del Diavolo, seppur composto da elementi di valore, è corto nelle rotazioni. I titolari come Matteo Gabbia, il centrale italiano in costante crescita, Fikayo Tomori, il roccioso difensore inglese di grande corsa, e Strahinja Pavlovic, l’energico centrale serbo, stanno facendo bene, ma le alternative sono limitate. Alexis De Winter è l’unico difensore di riserva di esperienza, mentre il giovane Clinton Odogu ha finora trovato pochissimo spazio, collezionando solo qualche minuto in Coppa Italia.

Per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che ha bisogno di affidabilità e profondità per inseguire lo Scudetto, un rinforzo in difesa è prioritario quanto l’attacco.

Tare e l’Operazione Nostalgia-Tecnica

Ed è qui che entra in gioco la suggestione Thiago Silva. Il DS Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua capacità di valutare occasioni di mercato e talenti esperti, sta valutando attentamente il profilo del campione brasiliano. Nonostante l’età – Thiago Silva compirà 41 anni a settembre – la sua esperienza internazionale, la sua leadership e la sua indubbia classe sarebbero un valore aggiunto immediato per lo spogliatoio.

Il “Mostro” non ha mai nascosto il suo amore incondizionato per i colori rossoneri, dove ha già scritto pagine importanti. Attualmente, il difensore brasiliano ha un contratto con il Fluminense che scade a giugno 2026. La possibilità di un addio anticipato al Brasile per chiudere la carriera in Serie A, nella sua Milano, è il sogno di molti tifosi e un’operazione che, seppur complessa, garantirebbe ad Allegri un senatore difensivo di altissimo livello.