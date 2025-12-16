Thiago Silva vuole tornare in Europa in vista del Mondiale. Solo una suggestione per il Milan. Segui le ultimissime

Se il Milan vuole davvero competere per lo Scudetto fino all’ultima giornata, l’imminente calciomercato di gennaio non ammette errori: la squadra ha bisogno di rinforzi non solo in attacco e sulla fascia destra, ma soprattutto in difesa. Tuttavia, la vera discriminante non è il ruolo, bensì la prontezza all’uso. Non servono scommesse, ma calciatori pronti a dare un contributo immediato senza bisogno di lunghi periodi di ambientamento.

L’Identikit del Giocatore Pronto: Thiago Silva

In questo scenario, emerge una suggestione che infiamma i tifosi rossoneri: il clamoroso ritorno di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, che compirà 41 anni a settembre, è in procinto di lasciare il Fluminense a fine 2025 – un addio già sussurrato ai compagni – e la sua idea è quella di tentare una nuova avventura in Europa. Il sogno inespresso è quello di convincere il CT Carlo Ancelotti a convocarlo nel Brasile per il Mondiale estivo, un obiettivo che potrebbe essere facilitato da un palcoscenico di primo piano.

Un rientro a Milanello a gennaio, dove ha già giocato dal 2009 al 2012, non è un’ipotesi del tutto fantascientifica. Nonostante l’età, Thiago Silva ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere ancora in grado di giocare ad alto livello, portando con sé la sua immensa qualità, esperienza e leadership.

Sulle Orme di Modric: L’Esperienza al Servizio di Allegri

Il difensore brasiliano potrebbe ripercorrere l’esempio di un altro campione over 40 già presente nel Diavolo: Luka Modric. Il centrocampista croato, anch’egli superati i 40 anni, è diventato un punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, grazie alla sua intelligenza tattica e alla sua capacità di adattamento immediato a qualsiasi campionato.

Thiago Silva possiede le stesse doti di adattabilità e carisma. Non avrebbe bisogno di ambientarsi, sia per la profonda conoscenza dell’ambiente rossonero, sia perché i campioni come lui riescono a imporsi subito. In un momento in cui la difesa ha subito infortuni e necessita di certezze, il brasiliano offrirebbe una garanzia di affidabilità e un upgrade immediato per la retroguardia di Allegri.

La Decisione Spetta a Tare

La palla passa ora alla dirigenza. Il nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting e per i colpi a sorpresa, dovrà valutare se l’innesto di un giocatore di tale caratura, pur con un’età avanzata, sia la mossa più saggia per rafforzare il Milan in maniera pronta e decisiva. Se l’obiettivo è trovare un difensore capace di incidere dal primo giorno, l’opzione Thiago Silva potrebbe essere l’unica che offre una garanzia così alta.