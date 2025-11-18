Thiago Silva Milan, Moretto chiarisce la situazione e frena l’entusiasmo rossonero. Segui tutti gli aggiornamenti

Le voci di mercato si rincorrono, alimentando i sogni dei tifosi rossoneri: il possibile ritorno di Thiago Silva al Milan ha infiammato l’ambiente nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Il difensore brasiliano, che oggi ha 41 anni ed è il capitano della Fluminense in patria, è un nome che evoca ricordi gloriosi per i sostenitori del Diavolo. Fu proprio in maglia rossonera che la sua carriera esplose, consacrandolo come uno dei migliori centrali al mondo.

Tuttavia, gli entusiasmi devono fare i conti con la realtà del calciomercato. A fare chiarezza su questa suggestiva ipotesi è stato il noto giornalista sportivo Matteo Moretto, intervenuto nel suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue dichiarazioni, infatti, hanno smorzato le speranze, almeno per il prossimo futuro.

Le Parole di Matteo Moretto: La Posizione Ufficiale del Club

Moretto ha confermato che l’ipotesi di rafforzare il reparto difensivo del Milan con una pedina di esperienza come Thiago Silva è stata ampiamente discussa negli ambienti mediatici. Tutti conoscono il legame indissolubile che unisce il campione brasiliano al club meneghino.

Nonostante il forte richiamo emotivo, il quadro operativo è nettamente diverso. “Ci risulta che però in questo momento il Milan non sta pensando a un ritorno del difensore brasiliano,” ha chiarito Moretto. Il club di Via Aldo Rossi, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri—il nuovo allenatore subentrato per rilanciare la squadra—e la direzione sportiva di Igli Tare—il nuovo DS con il compito di ottimizzare le risorse—sta valutando profili differenti per la difesa.

Ostacoli Contrattuali e Strategie di Mercato di Tare e Allegri

L’affare, inoltre, presenta anche un ostacolo di natura contrattuale. Thiago Silva è legato alla Fluminense fino a giugno 2026. Se il club lombardo volesse accelerare i tempi e tentare l’acquisto già nella finestra di gennaio, sarebbe necessario il pagamento di un indennizzo alla società brasiliana.

Il nuovo DS Igli Tare, in accordo con il tecnico Allegri, sta pianificando una campagna acquisti mirata che, al momento, esclude oneri aggiuntivi per un giocatore che, seppur stimato, si avvicina alla fase finale della sua carriera. Matteo Moretto è stato categorico: “A oggi né il Milan sta valutando questa ipotesi, né il club brasiliano vuole privarsi del calciatore a gennaio.”

In conclusione, sebbene il cuore dei tifosi batta per rivedere l’iconico centrale difensivo a San Siro, la dirigenza, con Tare e Allegri in testa, sembra intenzionata a seguire una strategia di mercato più focalizzata su obiettivi a lungo termine e meno dipendente da operazioni “nostalgia”. Il Milan cerca rinforzi, ma il nome non sembra essere quello di Thiago Silva.