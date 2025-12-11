Thiago Silva Milan, l’ex allenatore spinge per il ritorno in rossonero. Segui le ultime sui rossoneri

Il Milan guarda al Brasile non solo per il futuro tra i pali, ma anche per un potenziale, romantico, ritorno in difesa. A parlare di due profili caldi per il Diavolo è stato Renato Portaluppi, ex allenatore del Fluminense, intervenuto sulle pagine di TMW per presentare il portiere Hugo Souza e il suo ex pupillo, Thiago Silva.

Le parole di Portaluppi, figura di spicco nel calcio sudamericano, suonano come una forte raccomandazione per la nuova dirigenza rossonera, composta dal Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese esperto di talenti, e dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che punta su giocatori di carisma e concretezza.

Hugo Souza: Pronto per l’Eredità di Maignan?

Hugo Souza, il giovane portiere brasiliano rientrato nella cerchia dei possibili sostituti del francese Mike Maignan, riceve una promozione a pieni voti da Portaluppi. L’ex tecnico ne sottolinea le qualità principali:

Abilità Tecnica: “Si tratta di un grande portiere . Ha grande abilità con la palla tra i piedi .”

“Si tratta di un . Ha grande .” Fisicità: È “molto alto , il che lo rende comunque forte tra i pali .”

È “molto , il che lo rende comunque .” Sicurezza: “Negli anni ha acquisito anche molta sicurezza e sono sicuro che, se dovesse arrivare in Italia, potrebbe avere successo“.

Riguardo alla pressione di raccogliere l’eredità di Maignan, Portaluppi è netto: “Sì, certo che sarebbe pronto. Non ci dimentichiamo che lui ha già giocato per grandissimi club. Ha militato nel Flamengo, ora gioca nel Corinthians e sta andando molto bene. Come ho detto, se dovesse venire in Italia sono certo che sarà all’altezza“.

Thiago Silva: Un Valore Aggiunto per il Mondiale e Oltre

L’attenzione si è poi spostata sul possibile ritorno di Thiago Silva, l’ex capitano del Milan e attuale difensore brasiliano. Portaluppi, che lo ha allenato al Fluminense, lo definisce senza esitazioni: “Thiago Silva è un valore aggiunto per chiunque, anche ora.”

Il difensore è stato il suo “uomo alla Fluminense“, e l’ex tecnico ne loda la condizione fisica: “Ha fatto un grande campionato brasiliano e sta molto bene“. Portaluppi va oltre il contesto del Diavolo, raccomandando il difensore al CT brasiliano: “Per me merita una convocazione da Ancelotti al prossimo Mondiale. La Coppa del Mondo dura al massimo un mese e un giocatore come lui dovrebbe essere tra i convocati.”

Un eventuale ritorno di Thiago Silva ai rossoneri offrirebbe ad Allegri non solo un difensore di esperienza incredibile, ma anche un leader carismatico per lo spogliatoio, un aspetto sempre apprezzato dal DS Igli Tare per costruire un gruppo coeso e vincente.