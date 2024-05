Thiago Motta Milan, timido tentativo rossonero: cosa sta succedendo in queste ore sul fronte nuovo allenatore

Il Milan è pronto a tornare alla carica per Thiago Motta. Nonostante ci sia la consapevolezza che la Juventus è molto avanti e ha di fatto le mani sul tecnico del Bologna, i rossoneri hanno intenzione di provarci ancora.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che oggi in edicola svela che il Diavolo ha effettuato un timido tentativo per capire a che punto siano i colloqui tra l’allenatore e i bianconeri per provare un eventuale inserimento.