Thiago Motta Milan: così Saputo vuole convincere l’allenatore a restare, il piano del Bologna

Il Milan pensa al dopo Pioli e in tal senso piace Thiago Motta. Il Bologna però vuole trattenerlo, il piano di Saputo

Il Bologna giocherà in Europa la prossima stagione: a dirlo è la matematica, che conferma che i rossoblù torneranno a giocare le coppe europee che mancano dalla stagione 1999/2000. Non solo però, perchè l’obiettivo grosso della Champions League è altrettanto vicino e l’obiettivo fa gola alla squadra e al presidente Saputo.

La volontà della proprietà americana, che come riportato da la Gazzetta dello Sport, ormai è di casa sotto le due torri (Luca Saputo lavora nello scouting e l’altro figlio, Jesse, è nell’Under 17) è quella di aprire un ciclo e di avere Thiago Motta a guidarlo. Nonostante il tecnico sia in scadenza e abbia molte richieste, Juve e Milan su tutti, con la qualificazione alla Champions (che porta in dote 35 milioni), Saputo cercherà di convincerlo a sposare la causa rossoblù con un nuovo contratto biennale.