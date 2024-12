Milan Genoa, Fonseca vuole recuperare Okafor: ecco le ultime sulle condizioni dello svizzero

Milan Genoa, Paulo Fonseca vuole recuperare Noah Okafor per la sfida di domenica: ecco le ultime sulle condizioni dello svizzero

Il Milan, dopo la vittoria importantissima per 2-1 contro la Stella Rossa, ha già iniziato a preparare la prossima sfida di campionato contro il Genoa. In vista della sfida di domenica sera Paulo Fonseca sta attraversando un’emergenza in attacco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Morata, potrebbe anche essere assente Okafor, ieri nemmeno in panchina a causa di una fastidiosa lombosciatalgia.