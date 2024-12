Milan Genoa, i giovani del Milan Futuro avvisati: ecco chi potrebbe esserci a San Siro

Milan Genoa, i giovani del Milan Futuro di Daniele Bonera sono stati avvisati: ecco chi potrebbe esserci a San Siro domenica

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, visti i tanti infortuni degli ultimi giorni verso Milan Genoa Fonseca potrebbe inserire in rosa diversi giovani del Milan Futuro.

In particolare, ci sarà sicuramente il solito Francesco Camarda che probabilmente riuscirà anche a raccogliere qualche minuto in campo. Oltre a lui pronte le convocazioni di Jimenez e Bartesaghi. In dubbio la presenza di Zeroli, nel caso pre-allarmato l’olandese Vos.