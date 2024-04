Thiago Motta Milan, quotazioni in risalita: le NOVITÀ dopo l’eliminazione in Europa League

Thiago Motta Milan, quotazioni in risalita: le NOVITÀ dopo l’eliminazione di ieri in Europa League contro la Roma

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan all’indomani della pesante eliminazione in Europa League per mano della Roma. Il ciclo di Pioli è ormai giunto al capolinea.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sarebbero in risalita le quotazioni di Thiago Motta. Il tecnico del Bologna, nel mirino anche della Juventus, piace molto alla dirigenza rossonera.