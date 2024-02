Thiago Motta Milan: è lui la primissima scelta, testa a testa con questo top club

Thiago Motta Milan: è lui la primissima scelta per la panchina rossonera, testa a testa con questo top club

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non sembra avere alcun dubbio: è Thiago Motta la prima scelta della dirigenza del Milan per sostituire in estate Stefano Pioli.

Il Diavolo ha scelto l’attuale tecnico del Bologna per iniziare un nuovo progetto pluriennale, ma inevitabilmente dovrà fare i conti con le altre società che stanno ragionando allo stesso modo. Tra queste c’è la Juventus, che in caso di separazione con Allegri punterebbe proprio l’ex centrocampista tra le altre dell’Inter.