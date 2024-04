Thiago Motta Milan, NOVITÀ sul futuro del tecnico: rossoneri superati da questo club. Le ultimissime sull’allenatore

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Thiago Motta, tecnico presente nella lista dei dirigenti del Milan per sostituire Stefano Pioli qualora a fine stagione la società optasse per il cambio in panchina.

Secondo quanto si apprende la Juventus sta alzando il pressing sull’allenatore del Bologna. Il club bianconero starebbe preparando la stretta finale sul tecnico per poi andare a trattare col club rossoblu anche qualche giocatore da portare a Torino insieme a Thiago Motta.