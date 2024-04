Thiago Motta Milan, può cambiare tutto! L’indizio di mercato che fa sperare i rossoneri: tutti gli aggiornamenti

Non è ancora stata presa una decisione definitiva sul futuro di Thiago Motta, uno dei nomi presenti nella lista dei dirigenti del Milan in caso di separazione da Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb come noto il tecnico è uno degli obiettivi della Juventus che però a sua volta non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Allegri. Pertanto ogni scenario resta aperto e anche il Diavolo può rientrare in corsa.