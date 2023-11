Thiago Motta Milan, tutto vero: anche i rossoneri in corsa! ULTIME

Thiago Motta Milan, è tutto vero: anche i rossoneri in corsa! Le ULTIME notizie sull’allenatore del Bologna

Ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Thiago Motta, che sta trascinando il Bologna in questo inizio di stagione occupando al momento il quinto posto in classifica.

Come riportato da Calciomercato.com i rossoneri lo osservano per il futuro. Ad oggi non è in programma alcuna mossa concreta, ma è normale che il Milan inizi anche a guardarsi intorno per un futuro senza Pioli in panchina.