Thiago Motta Milan: Bologna stufo delle voci sul futuro, la posizione dell’allenatore

Le voci sul futuro di Thiago Motta, accostato anche al Milan, stancano il Bologna. La posizione dell’allenatore

Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus o Milan? A Bologna non ne sanno nulla e il ritornello comincia ad aver stancato dalle parti di Casteldebole.

Come rivelato da il Corriere dello Sport fino a questo momento però, scrive il quotidiano, l’allenatore ha assicurato ai suoi dirigenti di non aver deciso niente sul proprio futuro, vuole pensare solo all’oggi e alla qualificazione in Europa.