Thiago Motta Milan, arriva l’ANNUNCIO di Saputo: «Faremo di tutto per tenerlo a Bologna». Le parole del presidente dei felsinei

Il presidente del Bologna Saputo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio 3-3 contro la Juventus. Le parole sul futuro di Thiago Motta, allenatore seguito anche dal Milan.

PAROLE – «Faremo di tutto, lo incontriamo questa settimana per far sì che questo percorso prosegua».

LE NOTTI IN CHAMPIONS – «Dico la verità, ancora non ci posso pensare. La Champions League…abbiamo lavorato forte, come abbiamo sempre detto arrivando qui è stato facile. Adesso rimanere lì sarà difficile, ma daremo tutto per continuare questo percorso perché è bellissimo».